Saldırının üzerinden dokuz yıl geçti | Fenerbahçe tekrar sordu: O tetiği kim çekti?

4 Nisan 2015 tarihinde Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının ardından Trabzon Havalimanı’na dönmek için yola çıkmış ve takım otobüsü kurşunlanmıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada dokuz yıldır olayın faillerinin bulunamaması hatırlatılarak, “O tetiği kim çekti? Katliamın talimatını kim/kimler verdi?” diye soruldu.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"4 NİSAN 2015’TE



O TETİĞİ KİM ÇEKTİ? KATLİAMIN TALİMATINI KİM/KİMLER VERDİ?



Bugün,



4 Nisan 2015 tarihinde, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynadığımız, 5-1 galibiyetle ayrıldığımız müsabaka sonrası Trabzon Havaalanına dönmek için yola çıkan Takım otobüsümüzün kurşunlanmasının üzerinden tam 9 yıl geçti…



Karanlıkta kalması istenen, karartılması uygun görülen, gün yüzüne çıkarılması istenmeyen korkunç saldırının sadece camiamıza değil Türk sporuna, sporcusuna ve bu ülkenin prestijine verdiği zararı bir gün dahi aklından çıkarmayan biz,

Fenerbahçeliler:

Unutmuyoruz;



Planlandığı gibi bitmeyen bu “katliam” girişiminin ciddiyetle ele alınmamasını,



Hak, hukuk, adalet gibi kavramların tamamının yok sayılmasını,



Bu katliam girişimini propaganda malzemesi yapmaktan geri durmayanları…



Sorguluyoruz;



3288 gün önce Fenerbahçe’yi yok etmek, ülkemizi yangın yerine çevirmek için tetiği çekenlerin hâlâ yakalanmamasını,



3 Temmuz operasyonuyla ‘cemaatin’ kumpaslarına karşı Başkanıyla, yöneticileriyle, üyeleriyle, taraftarıyla, genciyle, yaşlısıyla,… siper olan Fenerbahçe camisandan öç alınmaya çalışılmasını!



BUGÜN BİR KEZ DAHA SORUYORUZ;



Ve açıklama bekliyoruz



‘O tetiği kim çekti, katliamın talimatını kim/limler verdi?’



Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili tüm resmi kurumlarına, suçluların bulunması, adalete teslim edilmesi ve koskoca bir camianın, milyonlarca taraftarın hakkının ödenmesi talebimizi yineliyor;



Davamızın peşinde olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."