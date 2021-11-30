Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın yoğun bakıma kaldırıldı

Eski Kulüpler Birliği ve MKE Ankaragücü başkanı Cemal Aydın, dün akşam saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alındı.



Dün kalbi duran ve yapılan müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor.

Ankaragücü Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz eski başkanlarından Cemal Aydın'ın kalp krizi geçirdiği için yoğun bakıma alındığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine acil şifalar dileriz" denildi.