Apex Racing, Anadolu'dan pistlere taşıyacağı yetenekleri arıyor

Motor sporlarındaki başarılarına her geçen gün bir yenisini eklemeyi hedefleyen Türkiye'yi bu sezon Formula 2'de temsil eden milli sporcu Cem Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Monaco Grand Prix'sinde en iyi sprint yarışı sonucunu elde etti. Bir e-sporcu olarak başladığı kariyerini gerçek pistlere taşıyan ve kısa sürede Formula 2 seviyesine yükselen Cem Bölükbaşı, ülkemizin motor sporlarındaki potansiyelini ortaya koyan en güncel örneklerden biri oldu.

Bu ve bunun gibi başarı hikayelerinden ilham alan Türkiye'nin ilk ve tek e-spor merkezi Apex Racing, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu’nun (TOSFED) 7-11 yaş grubundaki öğrencileri hedefleyerek hayata geçirdiği Mobil Eğitim Simülatörü projesinin teknoloji sponsoru oldu.



Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Apex Racing Kurucu Ortağı Berkay Erdoğan, "E-spor dünyada giderek yaygınlaşıyor. Apex Racing olarak biz de bu alandaki yeni yetenekleri sanal ortamdan gerçek pistlere taşımayı hedefliyoruz.

Berkay Erdoğan

Bu kapsamda, ülkemizin yeni başarı hikayelerine imza atmasına katkıda bulunmak için, TOSFED’in pistlere daha çok millî yarışçı kazandırma vizyonunu paylaşarak, ilkokul öğrencilerini hedefleyen projesinin teknoloji sponsoru olduk" dedi.

GENÇ PİLOT ADAYLARI ANADOLU’DA ARANIYOR



Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi 146 ülke tarafından sunulan 850 proje arasından destek programına kabul edilen 10 projeden biri olan Mobil Eğitim Simülatörü, Anadolu'nun 40 farklı şehrinde yaklaşık 16 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor. 7-11 yaş grubundaki öğrencileri arasından yeni yetenekler keşfetmek, motor sporlarını tanıtmak ve ülkemizde e-sporun altyapısını güçlendirmek için hayata geçirilen projede, Apex Racing’in simülatörleri kullanılıyor.

Projenin Ankara’dan başlayarak Anadolu’nun birçok noktasına ulaşacağına dikkat çeken Apex Racing Kurucu Ortağı Ali Kerem Üreten, “Yaklaşık 6 ay sürecek proje sonunda belirlenecek en yetenekli sporcu adaylarına üst seviye simülatörlerle yarış eğitimi verilecek. Takiben dijital turnuvalarda yarıştırılması planlanan sporcu adayları arasındaki en başarılı isimlerden, karting branşı için bir takım oluşturulması planlanıyor.

Sporcu adayları, çocuklar için uygun biçimde tasarladığımız kokpitlerle gerçeğe yakın yarış deneyimleri yaşayarak yeteneklerini sergileyebiliyor. Teknoloji sponsoru olarak konumlandığımız bu proje, motor sporları konusunda doğuştan yeteneği olan öğrencileri simülatörlerden gerçek pistlere taşıma vizyonumuzla örtüşüyor” ifadelerini kullandı.



SON TEKNOLOJİ DONANIMLAR, GERÇEKÇİ DENEYİMLER



Türkiye’nin ilk ve tek e-spor simülasyon merkezini Ankara’da hayata geçirdiklerini ifade eden ve sundukları simülatörlere dair teknik ayrıntıları paylaşan Apex Racing Kurucu Ortağı Berkay Erdoğan, “Apex Racing olarak FIA onaylı yarış koltukları, tulumları ve karting ekipmanları üreticisi Sparco ile video oyun ekipman üreticisi Thrustmaster ve Fanatec'in bayiliklerini yürütüyoruz.

Kokpitlerimizde orijinal Sparco koltuklar, profesyonel pilotların eğitim aldığı Fanatec ve Thrustmaster direksiyonlar kullanıyoruz. Bu ekipmanlar, sağlamlık ve işlevsellik açısından en yüksek performansa sahip ve en gerçekçi yarış deneyimlerini mümkün kılan Sigma kokpitler üzerine kuruluyor. Bu sayede yarışçılara tam anlamıyla gerçekçi bir simülatör deneyimi sunuyoruz” diye konuştu.



E-SPOR VE MOTOR SPORLARI KÜLTÜRÜNE KATKI



Yediden yetmişe, yarış tutkusu olan herkesin Apex Racing'e ilgi gösterdiğine dikkat çeken Apex Racing Kurucu Ortağı Ali Kerem Üreten, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Kendi bünyemizde düzenlediğimiz turnuvalarla Ankara başta olmak üzere ülkemizde motor sporları ve e-spor kültürüne katkıda bulunuyoruz. Ödüllü F1 e-spor yarışları, Go Kart etkinlikleri ve Time Trial turnuvalarıyla yetenekli ve meraklı sporcu adaylarına kendilerini kanıtlama şansı veriyoruz. Türkiye’de motor sporlarına katkıda bulunacak her projede yer almaya gayret gösteriyoruz.

Tohumlarını ektiğimiz e-spor ve karting takımlarımızla başarılara imza atmayı ve Apex Racing Team olarak bu işi profesyonel kulvarlara taşımayı hedefliyoruz."