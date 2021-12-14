Aston Villa Menajeri Gerrard: Sadece aşılı futbolcu alabiliriz

Premier League'de omicron varyantı sebebiyle artan virüs vakaları kulüpleri çözüm arayışına itti. Aston Villa Menajeri Steven Gerrard, kış transferinde sadece aşılı oyuncuları kadrolarına katmayı düşündüklerini söyledi.

Haberler - NTV Haber 14.12.2021 - 22:02

Aston Villa Menajeri Gerrard: Sadece aşılı futbolcu alabiliriz

İngiliz futbolunda artan virüs vakaları lig takvimini yeniden etkilemeye başladı. Bu hafta yapılan testlerde 42 vakaya rastlanan 'de, virüs taramalarının başladığı Mayıs 2020'den beri en yüksek sayıya ulaşıldı. Bu sezon vakalar sebebiyle 2 maçın ertelendiği ligdeki kulüpler çözüm arayışında.

Aston Villa Menajeri Steven Gerrard, kış transferinde sadece aşılı futbolcuları kadrolarına katmayı düşündüklerini söyledi. Gerrard, "Oyuncu aramak ekibimiz tüm ayrıntıları dikkate alıyor. İstediğimiz futbolcuların aşı durumuna da dikkate alabiliriz. Bu konuda verdiğimiz kesin bir karar yok. Sadece kulüp için en doğru yöntemi bulmak istiyoruz." dedi.

COVID-19 aşısı yaptırmayan futbolcuların durumu son olarak Joshua Kimmich'in rahatsızlığı ile gündeme gelmişti.

Aşıyı reddeden Alman futbolcu, coronavirüsü atlattıktan sonra akciğerindeki iltihaplanma sebebiyle yeni yıla kadar tedavisini sürdürecek.

Yıldız oyuncu, Bayern Münih'in sezon başında açıkladığı protokole göre; virüsle ilgili rahatsızlığını atlatana kadar kulübünden maaş almayacak.

KAYNAK: "Gerrard" videosu "Sargın" klasöründe

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