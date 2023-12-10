Beşiktaş'ın sakatlık çilesi!

Süper Lig'de zirve yarışına tutunmaya çalışan ancak sakatlıklar nedeniyle büyük problem yaşayan Beşiktaş'ta sorunların ardı arkası kesilmiyor.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; takımın başına geldiğinde yaşanan bu durumdan dolayı eski kondisyonerleri suçlayan ve Fenerbahçe derbisi öncesi, "Sakat arkadaşlarımızın hepsi yakında dönecek" açıklamasını yapan teknik direktör Rıza Çalımbay dün üst üste iki şok daha yaşadı.



Takımın orta sahadaki en etkili isimlerinden Gedson Fernandes ile sol bekte Umut Meraş ilk yarıda sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi.



İki oyuncunun da net durumu bugün yapılacak detaylı kontrollerden sonra belli olacak. Bu sezon 20 farklı oyuncunun toplamda 41 kez sakatlık yaşadığı siyah- beyazlı takımdaki bu durum, "Bu kadarı da olmaz" yorumlarına neden oldu.



Dün eklenen iki ismin dışında Beşiktaş'ta Masuaku, Rosier, Rashica, Colley ve Yakup Arda'nın da sakatlıkları devam ediyor.