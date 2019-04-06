Fitness ve akrobasiyi bir araya getiren yeni bir egzersiz sisteminin Avrupa'daki eğitim markası olan Bungee Fly, Türkiye ‘de ilk kursunu İstanbul‘da açtı.



Bungee Fly bünyesindeki profesyonel eğitmenler tarafından verilecek eğtiimlerle, yeni Bungee Fly eğitmenleri yetiştirilecek.



Bungee Fly sertifikalı eğitmen olmak isteyenler için kurslar 6-7 Nisan tarihlerinde Polestar pilates Levent Eğitim merkezinde verilecek.

BUNGEE FLY NEDİR?



Bungee Fly, elastik kordlar ile yapılan; ancak, 4D pro ve Antigravity yogadan çok daha farklı olarak, içeriğinde, dans- fitness- fonksiyonel antrenman ve akrobasiyi barındıran yeni bir fiziksel egzersiz sistemidir.

