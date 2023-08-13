Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferinin maliyetini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferinin mali ayrıntılarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferinin maliyetini KAP'a bildirdi

, Olimpik Marsilya'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu 'in maliyetini KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique de Marseille kulübüne toplam bedeli olan 15.000.000 Avro 4 sene içerisinde ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. " denildi.

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