Fenerbahçe kongre üyesi evinde ölü bulundu

Yakalandığı corona virüs nedeniyle evinde karantinada bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi Oğuzhan Sarıoğlu'nun cansız bedeni bulundu.



Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi iş insanı Oğuzhan Sarıoğlu Beyoğlu’ndaki evinde ölü bulundu.

Önceki gün kendisiyle konuşan ve bu sabah Sarıoğlu’ndan e-posta bekleyen bir arkadaşı, e-posta gelmeyince şüphelendi ve evine geldi.

Kapının zilini defalarca çalmasına rağmen yanıt alamayınca arkadaşı çareyi çilingir çağırmakta buldu. Çilingir yardımıyla kapı açılınca, arkadaşı Oğuzhan Sarıoğlu’nun koltukta hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Sarıoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Sarıoğlu'nun bir süre önce Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evinde kendini karantinaya aldığı öğrenildi.

