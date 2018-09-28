İstinye Üniversitesi MYO Spor Yönetimi Programı 2. Sınıf Öğrencisi Günnur Aslan, spor hayatını ve Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası’nda elde ettiği 2.liği röportajda anlattı:



"SPORA NASIL BAŞLADIN VE NEDEN VÜCUT GELİŞTİRME TERCİH ETTİN?



-Spora 14 yaşında vücut geliştirme alanında başladım. Küçükken çok hareketliydim ve doktorların tavsiyeleri de spora başlamama etki etti. Çocukluğumun geçtiği Şile’de yapılabilecek çok fazla aktivite de yoktu. Zamanımı en iyi şekilde spor salonlarında değerlendirebileceğimi düşündüm. 14 yaşında çok zayıftım, 30 kiloydum ve anorex hastasıydım. Spora başladıktan sonra olumlu yönde değişmeler yaşandı. Kilo almaya başladım, kötü enerjimi attım ve böylece ailemin de desteğiyle spora devam ettim. Bu arada 2 yıllık kick boks geçmişim de var. O alanda da lisanslı sporcuyum. Ancak son 2 yıldır sadece vücut geliştirme üzerinde duruyorum.



ALDIĞIN ÖDÜL VE YARIŞTIĞIN TURNUVA HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİN?



-Türkiye Vücut Geliştirme ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası gençler kategorisinde 2. Oldum. İlk kez bir turnuvada yer almam ve çok önemli bir derece elde etmiş olmam beni çok mutlu etti. Yarışma hakkında bilgi vermek gerekirse; kadınların ve erkeklerin kendi kategorilerine ait sikletlerde yarıştığı organizasyonda, podyum yürüyüşünde verdiğin zorunlu pozlarda ortaya çıkan adale sayısına göre jüri tarafından puan alıyorsun şeklinde özetleyebilirim.



YARIŞMAYA NASIL HAZIRLANDIN?



-Yarışmaya 6 önceden hazırlanmaya başladım. Bu süreçte beslenme düzenime çok dikkat ettim. Besinlerin makro ve mikro değerleri ölçülerek hazırlanan bir şablonda yemek düzenimi oluşturdum. Eksik olduğum noktaları tespit edip, çalışmalarımı sıklaştırdım.



ÖĞRENCİLİK VE SPOR BİRLİKTE NASIL GİDİYOR?



-Okuduğum bölüm spor yönetimi olduğu için teorik olarak aldığım dersleri, sahada deneyimleme fırsatım oldu. Başka bir bölümde olsaydım da biraz daha fazla çalışarak hem eğitim hem de spor hayatımda başarılı olabileceğimi düşünüyorum.



İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SENİN SPOR HAYATINA NASIL KATKI YAPTI?



-Yarışmaya katılacağımı söylediğimde, üniversite ilgili birimleri vasıtasıyla her daim arkamda oldu. İstediğim zaman kullanma şansı elde ettiğim üniversitemizin spor salonu ÖMER GYM bu süreçte çok işime yaradı. Bunlarla birlikte; başarılı olacağıma dair duyulan güven ve motivasyonla İstinye Üniversitesinin desteğini her zaman hissettim.



ÖĞRENCİ ARKADAŞLARINA VE İSTİNYELİ SPORCULARA VERECEĞİN TAVSİYELER NELERDİR?



-Vücutlarını seviyorlarsa, şeker ve çikolatadan uzak dursunlar. Bunlarla beraber; hedefler belirleyerek çalışmanın getirdiği mutluluğu hissetmelerini tavsiye ederim. Evde oturduğunuz zamanın bir kısmını spora ayırın ve hareket edin diyebilirim son olarak. Unutmayın İstinyeli sporcudur!"