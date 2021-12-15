İngiltere Premier Lig'de bir maç daha Corona virüs nedeniyle ertelendi

İngiltere Premier Lig'de bu akşam oynanması gereken Burnley-Watford maçı Corona virüs nedeniyle ertelendi.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.12.2021 - 21:15

İngiltere Premier Lig'de bir maç daha Corona virüs nedeniyle ertelendi

Burnley takımından yapılan yazılı açıklamada, "Karar, Watford'un ekibinde devam eden COVID-19 salgını nedeniyle tıbbi danışmanların yönlendirmesi sonrasında alındı." ifadesi kullanıldı.

Bu son geşime ile kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son dört gün içinde üç Premier Lig maçı ertelenmiş oldu. Dün oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip Corona virüs (Covid-19) nedeniyle ertelenmişti. Futbolcular ve teknik ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı da ertelenmişti.

Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu bildirilmişti. İngiltere Premier Lig futbolcularının, ülkede kötüleşen koronavirüs salgını nedeniyle her gün Corona virüs testlerinden geçeceği de açıklanmıştı.

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