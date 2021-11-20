Liverpool Arsenal'i gole boğdu

İngiltere Premier Lig'in 12. hafta maçında Liverpool evinde Arsenal'i konuk etti.



Anfield'daki karşılaşmayı Kırmızılar 4-0 kazanarak iki haftalık 3 puan özlemine son verdi.



Liverpool'a galibiyeti getiren 39' Sadio Mane, 52' Diogo Jota 73' Mohammed Salah ve 78. dakikada Takumi Minamino 'dan geldi.



Jürgen Klopp'un ekibi kritik galibiyetle zirve takibini sürdürürken, Topçular ligde 8 maç sonra kaybetti.



- İSTATİSTİKLER NE DİYOR?



Trent Alexander-Arnold, Liverpool formasıyla 50 asiste ulaştı.



Mohammed Salah'ın golü, Liverpool'un Premier Lig'de Arsenal'a karşı attığı 100 gol oldu.



Liverpool, Nisan 1939'dan bu yana İngiltere'nin üst düzey kulüpleri arasında 15 maç üst üste 2+ gol atan (tüm kulvarlar) ilk takım oldu. (Wolves - 16 maç)



76. dakikada oyuna giren Takumi Minamino, 48 saniye sonra topa ilk dokunuşunda golünü attı.



Liverpool, Arsenal ile Anfield'da oynadığı son 7 lig maçının her birinde en az üç gol attı.