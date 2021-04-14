Maçtaki sakatlık sırasında futbolcular oruçlarını açtılar (GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçı)

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında lider Giresunspor, play off mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.



Karşılaşmanın 11’inci dakikasında sakatlanan bir futbolcu nedeniyle maç bir süre durdu. Bu sırada Giresun’da iftar vakti olan saat 19:11’de ezan okundu. Ankara Keçiörengücü takımından ve Giresunspor'dan bazı futbolcular da bu esnada saha kenarında oruçlarını açtı. Futbolcular daha sonra maça devam etti.

Başkent ekibi 15. dakikada Friday Eze'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçerken Giresunspor geriden gelip kazanmayı bildi.



19. dakikada Ibrahima Balde skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla biterken 79. dakikada Eren Tozlu'nun golü sonucu belirledi ve Giresunspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.



Bu sonucun ardından Adana Demirspor deplasmanı öncesi üç puanı hanesine yazdıran Giresunspor 63 puana yükseldi. Ankara Keçiörengücü ise 49 puanla yedinci sırada kaldı.