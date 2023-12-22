NBA'de Bucks üst üste 6. galibiyetini aldı

NBA'e 8 maçla devam edildi.

NBA Milwaukee Bucks, Orlando Magic'i 118-114 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.





Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 37 sayı, 10 ribaunt ve 6 asistle oynadı. Magic'te ise Franz Wagner'ın 29 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.



LOS ANGELES CLİPPERS'I 9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ



Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı attığı maçta Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers'ı 134-115 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi.



Clippers'ta James Harden'ın 23 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi.



CEDİ'DEN 2 SAYI, 1 RİBAUNT, 3 ASİST



Chicago Bulls, konuk ettiği San Antonio Spurs'u 114-95 yendi. Bulls'ta Coby White 22 sayı, DeMar DeRozan ise 21 sayı attı. Bu mağlubiyetle Spurs, son 22 maçındaki 21. yenilgisini aldı.



Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 2 sayı, 1 ribaunt, 3 asist ile oynadı.



SİMONS'IN 41 SAYISI GALİBİYET GETİRMEYE YETMEDİ



Washington Wizards, deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 118-117 yendi.



Wizards'ta Kyle Kuzma, attığı 32 sayı ile takımını galibiyete taşıdı. Blazers'ta Anfernee Simons'ın 41 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.



NBA'de gecenin diğer sonuçları ise şöyle;



Detroit Pistons-Utah Jazz: 111-119



Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 104-123



Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 116-103



Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 118-114



Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 118-111

