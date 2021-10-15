Newcastle United'da ilk hedef Jose Mourinho

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Amanda Staveley

İngiltere’nin köklü kulübü Newcastle United’ın hisselerinin yüzde 80'ini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın önderi olduğu konsorsiyum satın almıştı. Konsorsiyum hisseler için 300 milyon sterlin ödemişti



Kulüp hisselerinni satışı sonrası köklü bir değişikliğe gitmesi beklenen Newcastle United'ın şu anki teknik direktörü olan Steve Bruce ile yollar ayrılacak

BİRÇOK İSİMDEN VAZGEÇİLDİ

Yerine getirilecek isimler arasında Leicester City’den Brendan Rodgers, Rangers’ten Steven Gerrard ve Lucien Favre bulunuyordu. Fakat kulübün yüzde 10 hissedarı ve aynı zamanda yöneticisi olan Amanda Staveley’den dikkatleri çeken bir hamle geldi.

Kulübün aynı zamanda Futbol operasyonlarını yürütmekle görevli olan Staveley, Portekizli Teknik adam Jose Mourinho’yu adaylar arasında ilk sıraya koydu.



İngiliz basınına göre, geçtiğimiz mayıs ayında Roma’ya geçen Morurinho’yu Newcastle’ın başına getirmek isteyen Staveley sözleşme feshi için ünlü teknik direktörün kulübüne tazminat ödemeye hazır.

ESKİ OYUNCULARI DOĞRULADI

Newcastle United''ın eski futbolcusu Danny Mills de İngiltere’de bir radyoya yaptığı açıklamada “Jose'ye yeterince bütçe verip rahat çalışma imkanı sağlarsanız, muhtemelen sizi herkesten önce başarıya ulaştıracaktır. Newcastle sabırlı hareket edebilir. Bu sezon olmasa da gelecek sezonun başında Mourinho ile bir adım atabilirler" diyerek İngiliz kulübünün ilgisini doğruladı.

ÖZET: FENERBAHÇE BEKO 80-41 UNICS KAZAN