TFF'den Beşiktaş'ın talebine ret

Beşiktaş TFF’ye yaptığı başvuruda, Süper Lig’in 14. haftasında 27 Kasım Cumartesi Vodafone Park’ta oynanacak Giresunspor karşılaşmasının 1 gün sonraya alınmasını talep etmişti.



Siyah Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’nde Çarşamba günü oynanacak Ajax maçı nedeniyle erteleme başvurusunda bulunmuştu.



Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında cumartesi günü Giresunspor ile oynayacağı maçın Pazar gününe alınması için TFF’ye yaptığı başvuru reddedildi.