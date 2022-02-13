Trabzonspor, Konyaspor engelini Visca ile aştı (Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maç sonucu)

Süper Lig'de lider Trabzonspor, en yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor'u Edin Visca'nın golleriyle 2-1 yendi. Bordo-mavililer bu sonuçla bir maçı eksik Konyaspor'la arasındaki puan farkını 12'ye çıkardı.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 13.02.2022 - 20:57 | Son Güncelleme : 13.02.2022 - 21:24

Trabzonspor, Konyaspor engelini Visca ile aştı (Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor maç sonucu)

  Toto lideri , sahasında ikinci sıradaki rakibi İttifak Holding 'u 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet elde etti.

Medical Park Stadı'nda yaklaşık 40 bin taraftarının desteğiyle oynadığı karşılaşmada bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Visca kaydetti. Konuk takımın tek golü de Cikalleshi'den geldi.

Trabzonspor, aldığı galibiyetle puanını 60'a yükseltirken İttifak Holding Konyaspor da bir maç eksiğiyle 48 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, rakibiyle puan farkını 12'ye çıkardı.

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