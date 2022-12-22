Türkiye Kupası'nda bugün (22 Aralık) hangi maçlar var? (ZTK 5. eleme turu maç fikstürü)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı bugün sürmeye devam ediyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un son 16 turuna yükselmesiyle birlikte gözler Galatasaray'ın bugün oynayacağı maça çevrildi. Peki, Türkiye Kupası'nda bugün (22 Aralık) hangi maçlar var?

Türkiye Kupası'nda bugün (22 Aralık) hangi maçlar var? (ZTK 5. eleme turu maç fikstürü)

maçları bugün oynanacak karşılaşmalarla sürecek. Türkiye Kupası'na 5. eleme turunda , bu akşam TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nü sahasında ağırlayacak. Trabzonspor ise Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanan takım son 16 turuna yükselecek. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda günün programı.

22 ARALIK TAKVİMİ

13.00 Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)

15.00 Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Gaziantep FK-Dyorex Boluspor (Kalyon)

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

21.00 Galatasaray-Ankara Keçiörengücü (Nef)

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