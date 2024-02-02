Yeni gelişme: Galatasaray'da Serge Aurier transferi askıya alındı

Galatasaray'da Serge Aurier transferinde yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılılar, daha önce anlaşmaya vardığı Aurier'in transferini askıya aldı.
Transfer ücretindeki anlaşmazlıklar nedeniyle anlaşma şu an için tamamlanamadı.
Fildişi Sahilli Serge Aurier, Afrika Kupası için milli takımda bulunuyor.
SERGE AURIER'İN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ
Bu sezon Nothingham Forest formasıyla 13 maçta görev yapan Serge Aurier 2 asistik performans sergiledi.
Serge Aurier, kariyeri boyunca Paris Saint Germain, Tottenham ve Villarreal gibi takımlarda da forma giydi.
SERGE AURİER KİMDİR?
Serge Aurier, 24 Aralık 1992 yılında Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. Fransız vatandaşlığına sahip Fildişi Sahilli millî futbolcudur.
2017'de Tottenham'a yaklaşık 23 milyon Euro karşılığında katıldı. Sağ bek pozisyonunda forma giymektedir.
2009 yılında Lens takımında profesyonel olmuştur. Burada tam 3 yıl geçirmiştir. Bu oyuncu daha sonra Ligue 1 ekiplerinden Toulouse takımına transfer olmuştur.
2013 yılında Lens takımından transfer edilmiştir. Aurier'den beklenti fazla değildi ama o beklentinin üzerine çıktı ve harika bir sezon geçirdi. Whoscored tarafından yılın sağ beki seçildi.
23 Temmuz 2014 tarihinde Fransa kulüplerinden Paris Saint-Germain'e satın alma opsiyonlu kiralanmıştır. 29 Nisan 2015 tarihinde, PSG, 10 milyon Euro karşılığında transfer etti.
Serge Aurier ilk kez 8 Haziran'da Fildişi Sahili millî takımının aday kadrosuna çağrıldı.
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