Akıllı telefon pazarında Samsung ve Huawei koltuğunu korudu

Küresel bazda 2019'un ilk yarısında 30 milyon daha az akıllı telefon satılırken, Samsung halen yüzde 22,5’lik pazar payı ile birinciliğini sürdürdü.



Uluslararası veri şirketi IDC tarafından yayınlanan araştırma verilerinden derlenen bilgiye göre, bu yılın ocak-haziran döneminde küresel pazarda 644 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirildi.



Söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre 30 milyon adet daha az akıllı telefon satılırken, büyük pazarlarda satışlar sadece Brezilya ve Çin’de artış gösterdi.



En çok satış yapan akıllı telefon markaları arasında Çinli üreticiler ön plana çıktı. En çok satış yapan ilk 5 marka arasında, dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olan Huawei'nin yanı sıra Çinli Xiaomi ve Oppo markaları da bulunuyor.



Yılın ilk yarısında 147,4 milyon akıllı telefon satmayı başaran Samsung, dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi konumunu devam ettirdi.



Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, ocak-haziran döneminde 117,8 milyon adet satış yaparak dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi konumunu koruyarak pazar payını yüzde 18,5’e yükseltti.



Söz konusu dönemde ABD’li üretici Apple, 70,2 milyon telefon satarak, üçüncü sırada yer aldı. Apple’nin akıllı telefonda pazar payı yüzde 10,9’a geriledi.



Çinli üretici Xiaomi 57,3 milyon adet akıllı telefon satarak, yüzde 8,9 pazar payı ile dördüncü sırada yer aldı.



Diğer Çinli üretici Oppo ise söz konusu dönemde 52,6 milyon telefon satarken, yüzde 8,9 pazar payı ile beşinci oldu.



Diğer akıllı telefon markalarının satışları ise 198,7 milyon adet olarak hesaplanırken, pazar payları yüzde 30,85 olarak tespit edildi.