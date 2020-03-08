Antarktika Bilim Seferi tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleştirilen, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan bilim insanları, Beyaz Kıta'da yürüttükleri 15 projeyi sonuçlandırdı.



Bakan Varank konuya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin 30 günde tamamlandığını belirterek, "Bilim insanlarımız şu an yurda dönüş yolundalar." ifadesini kullandı.



"KAZA MEYDANA GELMEMESİ BİZİM AÇIMIZDAN SEVİNDİRİCİ"



Sefer Lideri Prof. Dr. Ersan Başar da planlama ve lojistik beceriyle, seferin sorunsuz bitirildiğini vurguladı.



Önceki seferlerde, bir bilim insanı için ortalama çalışma süresinin 5-7 gün olduğunu hatırlatan Başar, "Ancak bu yıl bilim insanlarımızın en az çalışanı bile 10 günün üzerinde sahada kalma imkanı buldu. Bu da alınan bilimsel örnek sayısında büyük bir artış sağladı. Sefer boyunca katılımcılarımızın sağlığı ile ilgili hiçbir sorun yaşanmaması herhangi bir kazanın meydana gelmemesi bizim açımızdan diğer bir sevindirici konu oldu." değerlendirmesinde bulundu.



Başar, geçen yıl Horseshoe Adası'nda kurulan Türkiye'nin geçici bilim üssü ile çalışmaların büyük oranda kolaylaştığına işaret ederek, gelecek yıllarda kalıcı bilim üssünün kurulmasıyla, üretilecek bilimsel yayın sayısı ve niteliğinin artacağını aktardı.



"TÜRKİYE'DEN KUŞ BAKIŞI 14 BİN 430 KİLOMETRE UZAKTAYIZ"



Lojistikten Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Özgün Oktar, Beyaz Kıta'ya düzenlenen seferlerin sadece hazırlığının bir yıl sürdüğünün altını çizerek, Türkiye'den kuş bakışı 14 bin 430 kilometre uzakta çalıştıklarını belirtti.



Saha çalışmalarında toplanan örneklerin, öncelikli olarak türlerine göre sınıflandırıldığına değinen Oktar, şunları aktardı:



"Bozulma ihtimali olan örnekler soğuk zincirle Türkiye'ye gönderiliyor. Geri kalanlar ise kargo ile Türkiye'ye getirilerek bilim insanlarına teslim ediliyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 5 ülke tarafından başlatılan Antarktika Yarımadası Lojistik Özel Görev Grubu, lojistik faaliyetlerin maliyetlerin nasıl düşürülebileceğini ve ortaklığın nasıl yapılacağına ilişkin toplantıyı 2 yıl önce Türkiye'de yaptı. Bu toplantı ve ortaklıklar Türkiye'nin Antarktika konusunda artık takip eden değil daha aktif rol oynayan ve karar verme mekanizmasında yer alan bir ülke haline geldiğinin göstergesi."

