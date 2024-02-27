Apple, elektrikli otomobil çalışmalarını iptal ediyor

ABD'li teknoloji devi Apple'ın, elektrikli otomobil üretmeye yönelik çalışmalarını sonlandıracağı ve bu birimdeki birçok çalışanın üretken yapay zeka projelerine odaklanacağı bildirildi.

Apple, elektrikli otomobil çalışmalarını iptal ediyor

Bloomberg'in konuya ilişkin haberinde iki yönetici tarafından şirket içinde yapılan duyurunun, projesinde görevli yaklaşık 2 bin çalışanı şaşırttığı aktarıldı.

Yöneticilerin, çalışanlara projenin sona ermeye başlayacağını ve ekipteki birçok çalışanın bölümüne kaydırılacağını söylediği belirtilen haberde, söz konusu personelin için giderek daha önemli bir öncelik haline gelen üretken yapay zeka projelerine odaklanacağının bildirildiği kaydedildi.

Haberde, Apple'ın elektrikli otomobil ekibinde yüzlerce donanım mühendisi ve otomobil tasarımcısının bulunduğu ve bu çalışanların diğer Apple ekiplerindeki işlere başvurmalarının mümkün olduğu ifade edildi.

İşten çıkarmaların da olacağı kaydedilen haberde, ancak işten çıkarmalarının kapsamının belli olmadığı ifade edildi.

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