Araştırma: İklim değişikliği yeterince ciddiye alınmıyor

Araştırmanın yazarları, "iklimde son oyun" olarak adlandırdıkları olası duruma karşı hazırlıklara başlanması gerektiğini vurguluyor.



İlgili analize göre, iklim değişikliğinin nasıl bir küresel yıkıma sebep olacağının anlaşılmasına dair en yakın değerlendirmeler bilimsel araştırmalarda değil, popüler bilim kitaplarında yapılıyor.



İklimbilimciler, son yıllarda, 1850'lerde görülen sıcaklıkların 1,5 ila 2 derece üzerine çıkılmasının etkilerini inceliyor. Çalışmalar, bu seviyede tutulacak sıcaklıkların küresel ekonomiye getireceği yüklerden bahsediyor ancak "insanlığın sonuna" dair öngörüde bulunmuyor.



Zira araştırmacılar, iyi nedenlerle düşük sıcaklık senaryolarına odaklanıyor.



Konuya ilişkin araştırmanın başyazarı Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Luke Kemp, makul bir risk yönetiminin en kötü senaryoya göre geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kemp bunun, Dünya'nın ve türlerin yok olması söz konusu olduğunda da yapılması gerektiğini belirtti.