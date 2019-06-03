ASUS, daha önce ‘en ince oyuncu dizüstü bilgisayarı’ olarak tanıtılan Zephyrus ailesinin yeni üyesi GX531’i tanıttı. Firma tarafından yapılan açıklamada, “Teknolojinin mümkün kıldığı sınırları zorlarcasına daha da ince bir tasarım ile güçlü bir donanımı buluşturmayı amaçladık. Son kullanıcıya maksimum seviyede bir mobil deneyim imkanı sunmayı hedefliyoruz” ifadeleri yer aldı.



ROG ZEPHYRUS S GX531, 16 MM İNCELİĞİNDE



16 milimetre inceliğinde olan bilgisayarın şaşırtıcı nitelikte olduğu ifadelerinin bulunduğu açıklamada, tasarım tarafında sunulan yeniliklerin bu ince yapıdan da ibaret olmadığı belirtildi.



Farklı klavye tasarımının bulunduğu belirtilen açıklamada, “Klavye, bilgisayarın alt bölümünün tamamını kaplamak yerine ön tarafta bulunuyor ve arkada oluşan büyük boşluk ise özel olarak yukarı doğru kalkan klavye yapılandırması ile birlikte hava sirkülasyonunu daha üst seviyeye çıkararak bilgisayarın daha iyi soğutulmasını sağlıyor. Böylece oyunların yüksek ayarlarda oynanırken ısınma sorununu minimuma indiriyor” denildi.



YENİ NESİL OYUNLAR RAHATLIKLA OYNANABİLİYOR



Yapılan açıklamanın devamında; 8’inci Nesil Intel Core i7 işlemcisi ve NVIDIA GeForce 2070 ekran kartıyla cihazın yeni nesil oyunları rahatlıkla oynatabileceği kaydedildi.



Kullanıcının yaptığı seçimlerle, güç tüketiminin farklı modları o anki kullanım senaryosuna eşlik edebildiği ifade edilirken, şirket yetkililerin düşünceleri Zephyrus S GX531’in, pil ömrü konusunda da oyuncuları yarı yolda bırakmayacağı yönünde oldu.



Şirket yaptığı açıklamada bu farklı kullanım senaryolarını şu şekilde detaylandırdı:



“Geliştirilen Optimus teknolojisiyle birlikte bilgisayar oyun ve diğer profesyonel işlemler sırasında tam güçte, internette gezinme ve video izleme gibi basit işlerde ise tasarruf modunda çalışıyor. Otomatik olarak değişen bu ayarlar ayrıca manuel olarak da değiştirilebiliyor. Tüm bu özellikler çerçevesinde yetkililerin, ROG Zephyrus S GX531’in çantada taşınabilen bir oyun cihazı olarak öne çıkıyor.”



MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR PERFORMANSINA RAKİP OLABİLİR



Masaüstü bilgisayar performansına rakip olma iddiasıyla piyasaya sürüldüğü belirtilen ROG Zephyrus S GX531’in diğer özellikleri için şu ifadelere yer verildi:



“Ekran teknolojileri noktasında mobil deneyimi üst seviyeye çıkartıyoruz. İnce ekran çerçevesi sayesinde yeni Zephyrus S çok daha az yer kaplıyor. ROG Zephyrus S GX531 15.6 inçlik büyük bir ekranı standart 14 inç bilgisayar kasasına sığdırarak oyuncuların yeni yol arkadaşı olmayı amaçlıyor. 144Hz tazeleme hızına ve 3ms tepki süresine sahip PANTONE tarafından onaylanan ekranıyla profesyonel tasarımcı ve içerik üreticilerinin ihtiyaçlarını da kapsamlı bir şekilde karşılayacak. Yeni nesil işlemcisi, ekran kartı ve özel soğutma sistemiyle bu beklentiler rahatlıkla karşılanacak.”