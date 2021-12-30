Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 30 Aralık 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Yılın son haftasına yükselerek giden kripto para piyasaları pazartesi gününden itibaren düşmeye başladı.

Coingecko'da yer alan verilere göre son 24 saatte piyasalar yüzde 2.8 düşüş gösterdi ve 2.3 trilyon dolara indi.

Saat 9.15 itibariyle Bitcoin'deki düşüş ise yüzde 2.4 oldu. BTC'nin son 7 günlük değer kaybı yüzde 3.4'e yükselirken fiyatı ise 46 bin 818 dolar seviyelerinde. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 38.35'e çıktı.

Ethereum cephesinde de düşüş gözlemleniyor. ETH'nin fiyatı yüzde 3.6 azlarak 3 bin 677 dolara geriledi.

Geçen hafta yatırımcısını güldüren Ripple, kazancının hepsini geri bıraktı. XRP son 24 saatte yüzde 3.2 gerileyerek 82 cent seviyelerine indi. XRP'nin son 1 haftadaki değer kaybı ise yüzde 13.5'e çıktı.

Dogecoin de son 24 saatte değer kaybetti. DOGE'un fiyatı yüzde 2.8 düşüşle 17 cent oldu.

10 YILLIK CÜZDAN HAREKETE GEÇTİ

Kriptodaki yüksek hacimli transferleri takip eden Whale Alert, en son 10.5 yıl önce işlem yapılan bir cüzdanda hareket tespit edildiğini duyurdu.

2011 yılında 500 BTC alan cüzdan yıllardır bekliyordu. O önem 8 bin 425 dolara denk gelen cüzdanın işlem yapıldığı andaki değeri ise 23 milyon 733 bin dolara yükselmişti. Yani cüzdan 10.5 yılda yaklaşık 2 bin 800 kat değerlendi.

Uzmanların tahminlerine göre yıllardır cüzdana erişemeyen biri cüzdanı keşfedip kilidini açmayı başardı.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

