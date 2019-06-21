Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı Kerim Altıay, internet kullanımının artık z kuşağının (1995-2009 arasında doğanlar) ötesinde Alfa (2010 sonrası doğanlar) neslinde başladığını belirterek, "Özellikle kapalı forum ve mesajlaşma gruplarında, çevrimiçi oyun platformlarında küçük yaştaki çocuklara yönelik çok sayıda istismar olayıyla karşılaşılmaktadır" uyarısında bulundu.

Hürriyet gazetesinden Umut Erdem'in haberinde TBMM Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu'nda konuşan Altay'ın sunumunun özetine yer verildi.

BEBEKLER İNTERNETTE

Haberde, "İnternetin olduğu bir dünyaya doğan Z kuşağı, hayatının büyük bir bölümünü internet ve mobil teknolojilere maruz kalarak geçirmekte. Bugünün bebek ve okul öncesi çocukları olan Alfa jenerasyonu ise tüm teknolojilere ilaveten mobil cihazlarla da bebekliklerinden itibaren tanışmaktadır. Yani, Z kuşağını da bıraktık, şu anda bebeklerin internette gezdiğini görüyoruz. Bu nedenle ki özellikle teknoloji bağımlılığı kapsamında çocuklar ve gençlerin önemli bir risk grubu oluşturduğu ortada. Özellikle kapalı forum ve mesajlaşma gruplarında, çevrimiçi oyun platformlarında küçük yaştaki çocuklara yönelik çok sayıda istismar olayıyla karşılaşılmaktadır. Sosyal medya ve akıllı telefon kullanımında dünyada ilk 5 ülke arasındayız. Nüfusun yüzde 63'ünü oluşturan 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı var. Türkiye'deki çocukların yüzde 46'sı sosyal ağlarda kişisel bilgilerini korumaya yönelik kuralları bilmemekte ve bunun sonucu olarak gönderilerini, profil fotoğraflarını ve doğum tarihlerini herkesle paylaşmakta. Çocuklar, reklam ya da hediye amacıyla isim, adres ve telefon numarası gibi bilgileri isteyen kişilerle paylaşarak, hem kendilerini hem de yakınlarını tehlikeye sokabilmektedirler. Ayrıca, sosyal ağlar, çocuklar arasında siber zorbalığa da yol açabilecek bir potansiyele sahiptir."



YAŞ ORTALAMASI DÜŞÜYOR

"Bilişimde söz konusu suçluların yaş ortalamaları her geçen gün daha da düşüyor. Zararlı yazılım bulaştırmak, verileri şifreleyip fidye talep etmek, zararlı aktiviteler yaymak ve en sık karşımıza çıkan oltalama (phishing) dolandırıcılığıdır. Suçluların birbirleriyle sürekli iletişim halinde oldukları illegal forum gruplarında toplandıklan, ICQ, Telegram, WhatsApp gibi sosyal ağlar üzerinden iletişim kurdukları ve deep web gibi tespiti oldukça zor olan ve internetin yeraltı dünyası olarak tabir edilen ortamlarda bir araya geldikleri görülmektedir" ifadelerine yer verildi.