ABD'li çip şirketi Nvidia, İsrailli Run:ai'yi satın alacak

Nvidia'nın paylaştığı blog yazısında, müşterilerin yapay zeka bilgi işlem kaynaklarını daha verimli kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla yazılım sağlayıcısı Run:ai'yi satın almak üzere anlaşma yapıldığı duyuruldu.

ABD'li çip şirketi Nvidia, İsrailli Run:ai'yi satın alacak

Üretken yapay zekayı, öneri sistemlerini, arama motorlarını ve diğer iş yüklerini yönetmek ve düzenlemenin karmaşık planlama gerektirdiğine işaret edilen yazıda, İsrailli şirket Run:ai'nin kurumsal müşterilerin şirket içinde, bulutta veya hibrit ortamlarda bilgi işlem altyapılarını yönetmelerine ve optimize etmelerine olanak tanıdığı kaydedildi.

Yazıda, Run.ai ile imzalanan anlaşmanın finansmanına dair bilgiler paylaşılmamasına karşın, medyasında çıkan haberlerde, satın almanın değerinin yaklaşık 700 milyon dolar olduğu belirtildi.

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