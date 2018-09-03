Üretici firma Valve, popüler oyun Counter-Strike: Global Offensive'ın ücretsiz oynanabilen bir versiyonunu kullanıma sundu.



Ücretsiz sürüm çevrimdışı destek ile geliyor, böylece çevrimdışı olarak sadece botlara karşı oynayabiliyorsunuz. Ayrıca GOTV aracılığıyla maçları da izleyebilirsiniz.



Oyun, 5 Eylül'de gerçekleşecek olan FACEIT London Major turnuvasından hemen önce geldi. Ücretsiz sürümü kullanan kişiler, en iyi 24 takımın milyonlarca dolarlık ödülleri kazanmak için üç hafta boyuncakarşı karşıya geldiği profesyonel maçları seyredebilecekler.

Oyunun ücretsiz sürümü artık yayında ve şu anda Steam'de “Counter-Strike: Global Offensive Free Edition” olarak listeleniyor.

