Facebook, Signal'in reklamlarını kaldırdı: Hedeflemenin boyutları

WhatsApp'ın veri güvenliği kararından sonra popüleritesi artan mesajlaşma uygulaması Signal çarpıcı bir reklam kampanyası başlattı.



Signal'in blogunda yayımlanan duyuruya göre Facebook, Signal tarafından verilen reklamları kısa bir süre sonra kapattı.



Reklamların içeriği direkt olarak Facebook'un reklam gösterme modelini hedef alıyordu.



Signal sadece yazılardan oluşan reklamlarında Facebook kullanıcılarını verileri konusunda uyarıyordu.



Örneğin Signal bir reklamında karşısındaki kullanıcıya, "Bu reklamı görüyorsunuz çünkü yeni evli bir pilates eğitmenisiniz ve çizgi filmlere bayılıyorsunuz. Ayrıca bu reklam La Jolla kentinde bulunduğunuz için size gösteriliyor" mesajını verdi.

Signal'in Facebook'ta verdikten sonra yayından kaldırılan reklamların bazıları...

Signal Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan bir başka kullanıcı hedeflemesinde ise şu mesajı veri; Bu reklamı görüyorsunuz çünkü siz K-pop seven bir kimya mühendisisiniz. Bulunduğunuz Berlin konumunu nedeniyle bu reklamı görüyorsunuz. Ayrıca Berlin'e yeni taşındınız ve kısa süre önce çocuk sahibi oldunuz.



SİGNAL'İN MESAJI

Signal, Twitter'daki resmi hesabından yaptığı açıklamada, "Signal'de hiç reklam olmayacak çünkü verileriniz sizin kontrolünüzde, bizim değil" ifadelerini kullandı.