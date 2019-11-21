Google'dan siyasi reklam kısıtlaması

Sosyal medya siteleri birer birer siyasetten arınmanın yollarını arıyor. Geçtiğimiz günlerde siyasi reklam göstermeyeceğini açıklayan Twitter'ın ardından Google platforma yeni kısıtlamalar getirdi.

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Twitter artık siyasi reklam almayacak

ABD merkezli internet devi Google siyasi reklamlar için yeni kısıtlamalar getirdiğini açıkladı. 

Guardan'da yer alan habere göre, Google artık siyasi reklam verenlerin kullanıcıların siyasi görüşleri baz alınarak hedef reklam kampanyaları düzenlemesine izin vermeyeceğini duyurdu. 

Başka bir deyişle siyasi reklamlar için yaş, cinsiyet ve lokasyon bazlı hedeflemeler yapılabilecek. Ancak Google siyasi reklam verenler ile bunun dışında bilgi paylaşmayacak. 

Aynı açıklamada şirket, yanlış bilgi içeren reklamlara karşı gerekli adımların atılacağı bilgisinin de altı çizildi.  

Karar bir hafta içinde ilk olarak İngiltere'de yürürlüğe girecek. Şirket uzun vadede yeni politikasını dünya geneline yayacağını belirtiyor. 

Geçtiğimiz haftalarda mikro blog sitesi Twitter, daha önce getirdiği kısıtlamaları yeterli bulmamış, siyasi içerikli hiçbir reklamı yayınlamama kararı almıştı. 

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