Haluk Bayraktar'tan yerli solunum cihazı açıklaması

Türkiye virüs salgınına karşı adeta seferberlik ilan etti. Kamu özel sektör ölümcül virüsü en zararla atlatmak için kolları sıvadı.

Bu doğrultuda corona virüs vakalarının hızla artmasıyla acil ihtiyaç haline gelen solunum cihazları için düğmeye basıldı. Dört yerli şirket ortak üretim yaparak iki ay içinde Sağlık Bakanlığı için 5 bin solunum cihazı üreteceğini açıkladı.



Haluk Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;



"Bu cihazın muadilinin yaklaşık 20 bin euro olduğu belirtiliyor. Yerli olarak ise şu anda yaklaşık 6 bin 500 dolara üretilebilmesi mümkün.

İlk etapta nisan ayının ortasına kadar 1000 adet yerli solunum cihazının teslimatı yetiştirilmeye çalışılıyor.

Hedef 2 ay içerisinde 5 bin yerli solunum cihazını Sağlık Bakanlığı'na teslim etmek."

Selçuk Bayraktar ilk prototipi paylaşmıştı



Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yerli solunum cihazının ilk prototipini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

VİDEO: İŞTE YERLİ SOLUNUM CİHAZININ İLK PROTOTİPİ