Japonya'da 8 dev çip üretimi için bir araya geldi

Japonya, küresel çip tedarik sorununun, ulusal ekonomi güvenliğine tehdit oluşturmasına çözüm arıyor.



Hükümet, farklı sektörlerden 8 Japon üreticiyi yarı iletken çip konsorsiyumunda bir araya getirdi.



Toyota Motor ve Sony Corp.'un da yer aldığı konsorsiyum "Rapidus" isminde yeni firma kuracak.



Konsorsiyum liderliğindeki yeni firmayla 5 yıl içinde ileri düzey çip imalatının başlatılması hedefleniyor.



İleri düzey çiplerden sürücüsüz otomobil, kuantum bilgisayar ve yapay zeka gibi sahalarda yararlanılacak.



480 MİLYON DOLAR SÜBVANSE



Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı (METI) Nişimura Yasutoşi, yeni konsorsiyumu AR-GE sahasında destekleyeceklerini açıkladı.



Yarı iletkenleri, toplumun dijitalleşmesinde "anahtar teknoloji" olarak niteleyen Nişimura, "sektörel işbirliği" vurgusu yaptı.



Nişimura, "Akademi ve sanayinin ortak çabalarıyla, Japonya'nın yarı iletken rekabet gücünü geliştirmek istiyoruz." dedi.



Japon hükümeti, çalışmanın desteklenmesi kapsamında "Rapidus" firmasının yıl sonuna kadar kurulacak AR-GE merkezine 480 milyon dolar katkı sağlayacak.