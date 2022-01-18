Microsoft, oyun geliştiricisi Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alacak

Microsoft, ünlü birçok oyunun yapımcısı olan Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın aldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.01.2022 - 18:06

Microsoft, oyun geliştiricisi Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alacak

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ABD'li teknoloji devlerinden , "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, bugün 3 milyar insanın aktif olarak oyun oynadığı ve oyunun artık en hızlı büyüyen eğlence biçimi olduğu bildirildi.

Microsoft'un oyun geliştirmede ve etkileşimli eğlence içeriğinde "lider" Activision Blizzard'ı satın almayı planladığı belirtilen açıklamada, söz konusu satın almanın Microsoft'un oyun sektöründeki büyümesini hızlandıracağı kaydedildi.

Açıklamada, Microsoft'un Activision Blizzard'ı hisse başına 95 dolar karşılığında 68,7 milyar dolara satın alacağı bildirildi.

Şirketin açıklamasında, söz konusu satın almanın Microsoft'u Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın en büyük üçüncü oyun şirketi haline getireceği belirtildi.

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