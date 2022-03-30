Samsung Ukrayna Rusya savaşı nedeniyle isim değişikliğine gitti

Rusya'nın şubat sonunda Ukrayna'ya başlattığı saldırılar devam ediyor. Şimdiye kadar birçok şirket Rusya karşıtı kararlar aldı.



Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung da savaştan etkilenen şirketler arasına girdi. Samsung bazı modellerinde isim değişikliğine gitti.



Samsung'un katlanabilir telefonlarda kullandığı Z harfi kaldırıldı. Sebebi ise Z harfinin Rusya ordusu tarafından kullanılması. Şirketin bu kararı tüm ülkelerde geçerli değil. Şimdilik Rusya sınırındanki Litvanya, Letonya ve Estonya'da bu isim değişikliği geçerli.

Şirketten Z harfinin kaldırılmasına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Değişikliği sosyal medya kullanıcıları farketti. Yani bu ülkelerde Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 modelleri artık Galaxy Fold 3 ve Galaxy Flip 3 olarak anılıyor.



RUS İŞGALİNİN HARFLERİ Z-V

Rus ordusunun Ukrayna'ya başlattığı saldırılarda askeri araçların üzerinve Z ve V harfleri görülüyordu. Komplo teorilerine sebep olan bu harflerin Zapad ve Vostok anlamına geldiği ortaya çıktı.

Rus ordusu Ukrayna'ya doğudan ve batıdan olmak üzere iki koldan saldırı başlatmıştı. Doğudaki birliklerde Rusça doğu anlamına gelen Vostok, batıdaki birliklerde ise Zapad kelimelerinin ilk harfleri sembol olarak kullanılmıştı.



Özel tabur simgeleri daha önce İkinci Çeçen Savaşı'nda da görülmüştü.