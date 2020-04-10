Savunma sanayindeki tecrübesini salgın hastalıklar için kullanacak

Transvaro Elektron Aletleri'nden yapılan açıklamada, dünyayı tehdit eden salgın hastalıklar ve son olarak COVID-19 Pandemisi ile birlikte, özellikle kamusal alanlarda, insan yoğunluğunun çok olduğu bölgelerde bir çok önlemle beraber, daha hassas ve etkin güvenlik önlemleri alma zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtildi. Açıklamada, salgın hastalıkların en tipik semptomlarından birisinin ateş olduğu gerçeğinden hareketle, kalabalıklar içinde ateşli hastayı tespit ederek müdahale etmenin salgınla savaşmanın ve yayılımını durdurmanın önemli önceliklerinden biri olarak kabul edildiği kaydedildi.



OTOMATİK OLARAK UYARIYOR



Türk savunma sanayi için termal ve gece görüş, kızılötesi/lazer cihazları ve optik çözümler üreten Transvaro'nun 30 yılı aşkın ürün geliştirme ve üretim deneyimini toplumsal sağlık için kullanacağı dile getirilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Transvaro tarafından piyasa çıkartılan TV/TTM-100 Serisi Termal Detektörlü Sıcaklık Ölçüm Kamera Sistemleri, virüsün yayılma riskini azaltmak için kalabalık ortamlarda, insan sıcaklığının temassız bir şekilde taranmasını ve ölçülmesini sağlıyor. İnsan cildine temas etmeden 2 ila 10 metre uzaklıktan insan vücut sıcaklığını tarayıp ölçümünü yaparak, acil olarak önlem alınması ve müdahale edilmesini sağlamak için yüksek vücut ısısı olan kişileri, termal görüntüleme kamerasının sıcaklık ölçüm teknolojisi ile tespit ediyor. Daha sonra da sistemi kullanan operatöre gerekli uyarıyı otomatik olarak veriyor.



Yalnızca tek bir noktayı ölçen normal nokta sensörlerinden farklı olarak, tarama işlemi sırasında birden fazla sıcaklık noktasını ölçüyor ve bu sayede yüksek sıcaklık noktalarını hızlı bir şekilde algılıyor."



Açıklamada sistemin genel özellikleri şu şekilde belirtildi:



• Dakikada 300 kişiye kadar ölçüm



• Tepki süresi 0.03 saniye (otomatik uyarı)



• Sıcaklık ölçüm mesafesi 2-10 m (temassız)



• Yüksek sıcaklık ölçüm hassasiyeti (± 0.3 °C sıcaklık toleransı)



• Yüksek algılama hassasiyeti için referans sıcaklık kaynağı (black body)



• Yapay zeka teknolojisi ile yüz tanıma



• Tek ekranda yüz tanıma ve termal ölçüm



• Yüksek vücut sıcaklıkları için akıllı ve otomatik uyarılar (yazılı ve resimli bildirimler)