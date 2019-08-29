Siber suçlular kullanıcıların değerli bilgilerini çalmak veya bazı durumlarda tehlikeli casus yazılımlar kurmak için vergi iadesi teklifi gibi görünen spam e-postaları kullanıyor.



Spam e-postalar ve kimlik avı amaçlı iletilerde genellikle kullanıcıları yasal görünen web sayfalarına yönlendiren bağlantılar yer alıyor. Dolandırıcılar tarafından hazırlanan bu sayfalar çeşitli kişisel bilgileri çalmak için kullanılıyor.

Bu e-postalar, alışılmış dolandırıcılık yöntemlerine göre daha etkili olmak için dönemsel olaylardan yararlanıyor. İnsanların bu tür dönemsel olaylar konusunda farkındalığı kalıcı tehditlere kıyasla daha düşük oluyor.



Sahte ve geçici web sayfalarından yararlanan dolandırıcılar en etkili sosyal mühendislik yöntemlerinden birini kullanıyor. Kullanıcılara gerçek hayatlarındaki olaylarla ilişkin durumlarda harekete geçmeleri için kısıtlı süre veriliyor. Böylece kurbanlar rastgele kararlar vermeye itiliyor.



"SPAM VE KİMLİK AVI FİLTRELERİNE SAHİP ÇÖZÜMLERİ KULLANIN"



Tespit edilen vergi iadesi dolandırıcılıklarında, süresi yakında dolacak vergi iadesi formları gönderildiği görüldü. Örneğin, dolandırıcılar İngiltere’nin önde gelen vergi hizmetleri kurumunu taklit ederek kurbanların bağlantıya tıklamasını ve ilgili formu hemen doldurmasını istedi.



CRA’dan (Canada Revenue Agency) geliyor gibi görünen e-postalarda ise kurbanlara 24 saat süre tanındı, aksi takdirde vergi iadesinin mümkün olmayacağı söylendi.

HACKER BİLGİLERİNİ ÇALDIĞI ŞİRKETİ REFERANS GÖSTERDİ