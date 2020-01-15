Son Dakika: Wikipedia Türkiye'de erişime açılıyor (Biz yokken Wikipedia'da neler değişti?)

Anayasa Mahkemesi'nin, Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Wikipedia'nın yeniden erişime açılması için süreç başladı.

BİZ YOKKEN WİKİPEDİA'DA NELER DEĞİŞTİ?



Dijital ansiklopedi Wikipedia’ya 29 Nisan 2017'den beri Türkiye'den erişilemiyor. Bu süre zarfında platforma pek çok teknik güncelleme yapıldı.

Ancak bu güncellemelerin dışında kullanıcı alışkanlıklarını değiştirecek birkaç yenilik de kullanıma sunuldu.

ÖN İZLEME ÖZELLİĞİ



Wikipedia platforma yaptığı güncelleme ile sayfalara ön izleme özelliği getirdi. Bu yöntem sayesinde makalenin konusunu anlayarak tıklayıp, tıklamama kararı da verilebilecek.



Bu özellik sayesinde kullanıcılar bir Wikipedia sayfasını okurken metin içerisindeki hyberlink'li (mavi renkli) kelimelerin üzerine geldiklerinde tıklamalarına gerek kalmadan yeni sayfanın özetini okuyabilecek.

MOBİL İÇİN KARANLIK MOD



Bu süre içinde platforma yapılan başka bir güncelleme sayesinde iPhone ve iPad kullanıcılar 'Dark Mode' (Karanlık Mod) özelliğine kavuştu.



Söz konusu özellik özellik cihazlarda hatırı sayılır oranda pil tasarrufu yapılmasına imkan tanıyor.

WIKIPEDIA NE ZAMAN AÇILACAK?

Anayasa mahkemesi, oy çokluğu ve 6 üyenin karşı oy yazısıyla alınan kararı Ankara 1. Sulh ceza mahkemesine de gönderdi.



Mahkemenin kararı bilgi teknolojileri ve iletişim kurumuna iletmesiyle birlikte Wikipedia erişime açılacak.

Anayasa mahkemesi, kararın gerekçesinde, Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığını vurguladı.



Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içerik olmadığı belirtildi.



"TÜRKİYE'Yİ ÖZLEDİK" KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI



Wikipedia geçtiğimiz dönemde Facebook sayfası üzerinden #WeMissTurkey (Türkiye'yi özledik) hasthag'iyle bir kampanya başlatmıştı.



WIKIPEDIA NEDEN KAPANDI?



Wikipedia "Suriye iç savaşı'na dış müdahaleler" ve "Devlet destekli terörizm" başlıklarında Türkiye ile ilgili yer alan içerikler sebebiyle 2017 yılında erişime kapatılmıştı.