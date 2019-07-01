Spotify'ın 'Senin için Yazı Geriye Sardık' çalma listesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da aktif hale geldi.

Bu liste, 2017 yılından bu yana her yaz en çok dinlediğiniz 50 şarkıdan oluşan kişisel bir çalma listesi.



Daha da fazla nostalji için Spotify ayrıca, yıllar öncesine uzanan yaz dinlemelerine dayalı eğlenceli bir test de hazırladı.



Yaz için daha da fazla çalma listesi, Indie Sunshine’dan Summer Acoustic ya da Latin Party Anthems’a kadar Spotify’ın “Yaz” sekmesinde mevcut. Spotify’a girip, kendi “Senin için Yazı Geriye Sardık” çalma listenize göz atabilirsiniz.

