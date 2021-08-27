T-Mobile'a sızan hacker Türkiye'de yaşıyor

T-Mobile’ı hackleyen isim Wall Street Journal’a konuştu. 21 yaşındaki Amerikalı John Binns, birkaç sene önce yerleştiği Türkiye’de yaşadığını ifade etti.

Bu ay başında 50 milyondan fazla kişiyi ve verilerini etkileyen T-Mobile hacklenmesinin arkasında olduğunu iddia eden Binns, güvenliği nasıl aştığının detaylarını anlattı.

Herkesin erişebileceği yazılımlarla, internet üzerinde güvenliği sınırlı bir router yani yönlendirici tespit ettiğini ve bunun da T-Mobile’a ulaştığını ifade eden Binns, “Panikledim, çünkü büyük bir şeye ulaştığımı anlamıştım” diyerek Wall Strett Journal’ın Telegram hattı üzerinden soruları yanıtladı.

“Güvenlik gerçekten çok kötü” diyen Binns, “Genel olarak ses getirmek istedim” diyerek verileri satıp satmadığına dair bir yorum yapmadı.

T-Mobile’ın hacklenmesi Seattle’da yer alan FBI ekipleri tarafından takip ediliyor.

T-Mobile son iki sene içerisinde toplamda 3 kez ciddi veri güvenliği problemleri yaşadı. T-Mobile’ın Amerika’da yaklaşık 90 milyon mobil hesabın verileri bulunuyor.