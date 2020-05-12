Tesla, Covid-19 yasağına rağmen üretime başlayacak

Tesla CEO'su Elon Musk, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle açık kalması gerekmeyen iş yerleri ve fabrikaların kapalı tutulması talimatına rağmen, araba üretimine yeniden başlayacaklarını bildirdi.



Musk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tesla'nın, Covid-19 yasağına rağmen, bugün tekrar elektrikli araba üretimine başlayacağını duyurdu.



Elon Musk, ''Ben de bugün herkes gibi sahada olacağım. Biri tutuklanacaksa o kişinin ben olmasını istiyorum'' dedi.



Daha önce de California eyaleti yetkililerine Tesla'nın üretime başlamasına izin verilmesi çağrısında bulunan Musk, aksi takdirde şirketin Alameda bölgesindeki tek üretim tesisini Teksas ya da Nevada'ya taşımakla tehdit etmişti.

ELON MUSK'IN ÇILGIN PROJESİNE YEŞİL IŞIK