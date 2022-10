Türkiye’nin ilk yerli webtoon platformu LOKMA açıldı

Dijitalleşme, her sektörün alt kırılımlarında olduğu gibi çizgi roman sektöründe de etkili oldu. 2020’de 11 milyar dolarlık bir pazar olduğu tespit edilen çizgi roman sektörünün 2025’e kadar her yıl %9,3 büyüyeceği öngörülürken, dijital çizgi romanlar bu büyümenin öncüsü olarak konumlandı.

Mobil cihazlara uygun olarak üretilen ve dikey olarak okunabilen çizgi roman formatı webtoon ise dijital çizgi roman kategorisinde öne çıktı. Kore merkezli teknoloji şirketleri Kakao ve Naver, bu türün dünyaya yayılmasına liderlik ederken, webtoon’lar Netflix, Disney+, Amazon Prime gibi video içerik şirketlerinin de ilgisini çekti.

Business Proposal, Kingdom, Itaewon Class, Hellbound, All of Us Are Dead, Along with the Gods gibi yapımların senaryoları webtoon serilerinden ilhamla oluşturuldu. Kolay tüketilebilirliği, güçlü hayran kitlesi ve sürükleyici hikayeleriyle öne çıkan webtoon formatının büyüme potansiyeline inanan, Türkiye’de büyüyen iki Koreli girişimci Hun Jang Cho ve MinSoo Kim, ülkemizin ilk webtoon platformu LOKMA’yı 23 Eylül’de açtı.



Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan LOKMA STUDIO CEO’su Hun Jang Cho, “Türkiye’de, Kore’ye ve Kore’de üretilen popüler kültür öğelerine yoğun ilgi duyan güçlü bir topluluk var. Webtoon formatı halihazırda bu genç, dijital yerli ve teknoloji okuryazarlığı yüksek topluluk tarafından yakından takip ediliyor. LOKMA STUDIO olarak bu topluluğu ve Türkiye’de çizgi roman üretenleri bir araya getirecek ilk ve tek platformu LOKMA adıyla açtık” dedi.



“WEBTOON HER KÜLTÜRDEN SANATÇININ HİKAYELERİNİ ANLATABİLECEĞİ BİR FORMAT”



Webtoon formatının Güney Kore’de doğmasına rağmen her kültürden sanatçıların hikayelerini anlatabileceği bir zemin oluşturduğuna dikkat çeken Hun Jang Cho, “Webtoon her şeyden önce bir çizgi roman formatı. Bu yönüyle her kültürde kolaylıkla karşılık bulabileceğini düşünüyoruz. ABD, Avrupa ve Avustralya gibi ülke ve bölgelerde yaşayan sanatçılar halihazırda webtoon formatını kullanarak Kore kültüründen bağımsız güçlü eserler çıkarıyor. LOKMA’da sunduğumuz ‘Kırsalın Gözleri ve Rüyalarda Buluşuruz’ gibi eserler de Türkiye ve Türk kültürüne özgü hikayeleri ele alıyor. LOKMA olarak merakı olan tüm okurlara hitap eden çeşitli içerikler sunduğumuzuu ve topluluk tarafından kısa sürede benimseneceğimizi düşünüyoruz” dedi.



“ÇİZMEYE İSTEKLİ ÇOK SAYIDA SANATÇI ADAYI VAR”



Android ve iOS platformlarındaki mobil uygulamalarıyla henüz yeni açılmasına rağmen LOKMA’nın oldukça aktif bir kitlenin ilgisiyle karşılandığını belirten LOKMA STUDIO CEO’su Hun Jang Cho, “Uygulamamızda okurlarımızın görüşlerini paylaşabilecekleri bir geribildirim alanı mevcut. Şimdiye kadar okurlarımız bu alandan en çok kendi hikayelerini paylaşıp paylaşamayacaklarını sordu. Çizmeye istekli, hikayelerini paylaşmak isteyen çok sayıda sanatçı adayımız var. Editör ekibimiz, okurlarımızın eserlerini değerlendiriyor ve eğer eserler uygun bulunursa, eser sahibiyle sözleşme için görüşüyoruz. LOKMA STUDIO olarak, uygulamamız büyüdükçe, okurlarıyla arasında güçlü bir bağ olan webtoon üreticileri için sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturmayı amaçlıyoruz. LOKMA şu anda ücretsiz ama zaman içinde, okurlarımızı ve webtoon yazarlarımızı tanıdıkça tüm taraflar için en uygun gelir modelini sunmaya da hazırız” ifadelerini kullandı.



“TOPLULUK ODAKLI YENİ ÖZELLİKLER YOLDA”



LOKMA’nın mobil cihazlardan ücretsiz olarak kullanılabildiğine ve halihazırda Türkçe onlarca webtoon serisine ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Hun Jang Cho, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“LOKMA’nın ilerleyen versiyonlarında duyuracağımız sanatçıların doğrudan okurlarıyla etkileşime geçebilecekleri özel forumlar, sanatçıların bir araya gelerek fikir ve yetenek paylaşımında bulunabilecekleri alanlar için geliştirme süreçleri devam ediyor. Webtoon formatı etkileşimli bir deneyim sunuyor ve okur yorumları, hikayelerin gidişatını etkileyebiliyor. Bu deneyimi sunarak tüm topluluğun aktif olarak kullandığı bir platform inşa etmek için çalışıyoruz. Öte yandan hem çizgi roman hem de kurgu edebiyatı yayıncılarıyla temaslarımız sürüyor. LOKMA’nınorjinal webtoon eserlerinin yanı sıra mevcut edebi ve kurgusal eserlerin de webtoon formatına dönüşmüş hallerine de ev sahipliği yapmasını istiyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde, farklı dillerde üretilen webtoon’ların LOKMA’da Türkçe olarak yayımlanması, LOKMA’da yayınlanan özgün eserlerin daha sonra Netflix, Disney+, HBO Max, Gain, Exxen, BluTv, Amazon Prime gibi platformların orijinal yapımları olarak uyarlanması hedeflerimize ulaşmak için çalışmayı sürdürüyoruz.”