Yerel paydaşlarla işbirliği çerçevesinde, bu geçişle birlikte yolcular UberXL seyahatleri için, yolculuğu gerçekleştiren taşımacılık şirketi tarafından düzenlenen e-Faturaya Uber profillerine giriş yaparak kolayca erişebiliyorlar. Aynı zamanda, iş ortakları da sağlanan hizmet bedeline ilişkin e-Faturayı Uber'den alabiliyor.



UberXL yolculuklarının e-Faturasına erişmek isteyen yolcular, riders.uber.com adresinden hesaplarına giriş yaparak vergi profillerini doldurup ilgili yolculuğu seçerek e-Faturalarını isteyebilir ve sisteme kayıtlı e-posta adresleri üzerinden e-Faturalarını temin edebilirler.



"UBER, CAREEM'İ SATIN ALMAK İÇİN TEKLİF VERDİ"



Uber, kendisiyle aynı iş kolunda faaliyet gösteren Dubai merkezli ulaştırma servisi Careem'i satın almak için 2.5 milyar dolar değerinde bir teklif sundu.Bloomberg'in haberine göre, henüz nihai bir karara ulaşılmazken anlaşmanın olmayabileceği de belirtiliyor. İki firmanın, geçtiğimiz Temmuz ayında Orta Doğu'da maliyeti gittikçe artan rekabet için hizmetlerini birleştirmek için görüşmelere başladığı da iddia edilmişti.



Uber'in Careem'i satın alacağına dair haberler yine ortaya atılmış ve 1 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilen görüşmeler için şirketin sözcüsü Maha Abouelenein, "Dedikodulara yorum yapmıyoruz. Yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazarlarımızdaki payımızı platformumuza katacağımız yeni ürün ve hiz