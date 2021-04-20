Ünlü fizikçi Albert Einstein dijital olarak hayata döndürüldü: Empati kuruyor, karmaşık fizik sorularını yanıtlıyor

Ünlü fizikçi Albert Einstein, dijital olarak yeniden hayata döndürüldü. Araştırmacılar, deneyimsel yapay zekaya sahip Einstein’ı makineler ve insanlar arasında 'dostane bir diyalog geliştirmek için geliştirdiklerini açıkladı. Alman aksanıyla tamamlanan chat botu, yumuşak bir tonda konuşuyor ve Einstein'ın sahip olduğu söylenen aynı kuru mizah anlayışıyla programlandı.



Bununla birlikte Einstein, özellikle uzay zamanı, yerçekimi ve evren anlayışını değiştiren görelilik teorisi olmak üzere fizikteki devrim yaratan çalışmaları ile tanınıyor. Einstein’ın Nobel Fizik Ödülü’nü almasının 100. yıldönümünde gelen yapay zeka robotu, “dijital insanlar” konusunda uzmanlaşmış Yeni Zelanda ve Austin merkezli bir şirket olan UneeQ tarafından yapıldı.

İNSAN-MAKİNE ETKİLEŞİMDEKİ SONRAKİ AŞAMANIN İLK TEMSİLCİSİ



Şirket tarafından yapılan açıklamada, deneyimsel yapay zekanın bir örneği olan Dijital Einstein’ın, anlamlı duygusal etkileşimlere dahip olduğu ve insan-makine etkileşiminin bir sonraki aşamasının ilk örneği olduğu ifade edildi.



Buna göre dijital Einstein, bir bireyin çeşitli konulardaki bilgilerini test edebiliyor ve fizikçinin çalışmaları ve araştırmaları hakkındaki karmaşık sorularını yanıtlayabiliyor. Örneğin Dijital Einstein, bir gün zamanda yolculuğun mümkün olup olmayacağı sorulduğunda şöyle yanıt veriyor:



“Teorik olarak, evet. Bir gün zaman yolculuğunun nasıl işlediğini anlayacağız. Ancak, Güneş’in büyüklüğünde bir zaman makinesi gerektirecek, bu yüzden yakın zamanda değil."

COVİD-19 PANDEMİSİNDE YALNIZLIK ÇEKENLERE ARKADAŞ OLMASI AMAÇLANDI



Diğer taraftan Uneeq, yapay zeka teknolojisi gittikçe ilerlerken Dijital Einstein’ı geliştirmekteki en temel amaçlarının “Covid-19 pandemisi nedeniyle sürekli izole edilen ve yalnızlıktan en çok acı çekenlere dostça bir yüzün arkadaşlığını sağlamak” olduğunu ifade etti.



UneeQ CEO'su Danny Tomsett, "Ruh sağlığına ilişkin problemler ve arkadaşlık ilişkilerinin eksikliği bugün toplumumuzun karşı karşıya olduğu ve Covid-19'un önemli ölçüde şiddetlendiği uzun süredir devam eden sorunların başını çekiyor. Yenilikçi çözümlerimizi bu doğrultuda uygulamak için aktif yollar arıyoruz. Yeni Companions serimizin bir parçası olarak, Dijital Einstein, diğer dijital insanların yanı sıra, insanlarla en doğal şekilde iletişim kurabilir. İnsanların hayatında bir fark yaratacağını umduğumuz günlük etkileşimleri en iyi şekilde sağlamak için konuşma, insan ifadeleri ve duygusal yanıtlar kullanılarak programlandı” açıklamasını yaptı.

PEK ÇOK ŞİRKET BENZER ADIMLAR ATIYOR



Diğer taraftan, yapay zeka daha gelişmiş ve güçlü hale geldikçe dijital insan platformları teknoloji dünyasında çığır açıyor ve bir dizi firma farklı sürümler yayınlıyor.



"Fortnite" adlı video oyununun yapımcısı Epic Games, kullanıcıların 'dijital insanlar' yaratmalarına olanak tanıyan tarayıcı tabanlı yazılım aracı üzerinde çalışıyor. MetaHuman Creator, düzinelerce saç stili, kulak tipi, dudak tonu ve daha fazlasını sunarak, kullanıcıların hareket eden ve insanmış gibi konuşan 3 boyutlu karakterler oluşturmasına olanak tanıyor.



Şecere web sitesi MyHeritage ise ölen aile üyelerinin eski fotoğraflarını canlandırabilen yeni bir çevrimiçi araç yayınladı.

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