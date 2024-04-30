1 Mayıs’ ta toplu taşıma (Marmaray, metrobüs, tramvay, metro, başkentray, İZBAN) ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir için alınan toplu taşıma kararı

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı yurdun dört bir yanında etkinliklerle kutlanacak. Geride bıraktığımız resmi tatillerde uygulanan ücretsiz toplu taşıma uygulaması 1 Mayıs'ta da devam edecek.
İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB'nin işlettiği toplu ulaşım araçları, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 1 Mayıs'ta ücretsiz olacak.
ANKARA'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara'da raylı sistemler için karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, hattı seferleri ücretsiz olacak.
İZMİR'DE TOPLU ULAŞIM YÜZDE 50 İNDİRİMLİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yüzde 50 indirimli hizmet verecek.
1 Mayıs Çarşamba günü; ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı’nda seferler yüzde 50 indirimli yapılacak.
İZBAN ücretsiz
İzmir Büyükşehir Belediyesi -TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.
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