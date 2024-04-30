1 Mayıs’ ta toplu taşıma (Marmaray, metrobüs, tramvay, metro, başkentray, İZBAN) ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir için alınan toplu taşıma kararı

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı bu yıl çarşamba günü etkinliklerle kutlanacak. Bayram öncesi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı soruları gündeme geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir için alınan karar resmi adreslerden duyuruldu. Peki, 1 Mayıs’ ta toplu taşıma (Marmaray, metrobüs, tramvay, metro, başkentray, İZBAN) ücretsiz mi?

1 Mayıs’ ta toplu taşıma (Marmaray, metrobüs, tramvay, metro, başkentray, İZBAN) ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir için alınan toplu taşıma kararı

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı yurdun dört bir yanında etkinliklerle kutlanacak. Geride bıraktığımız resmi tatillerde uygulanan ücretsiz uygulaması 1 Mayıs'ta da devam edecek.

1 Mayıs’ ta toplu taşıma (Marmaray, metrobüs, tramvay, metro, başkentray, İZBAN) ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir için alınan toplu taşıma kararı - 1

İSTANBUL'DA ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB'nin işlettiği toplu ulaşım araçları, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 1 Mayıs'ta ücretsiz olacak.

1 Mayıs’ ta toplu taşıma (Marmaray, metrobüs, tramvay, metro, başkentray, İZBAN) ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir için alınan toplu taşıma kararı - 2

ANKARA'TA ÜCRETSİZ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara'da raylı sistemler için karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, hattı seferleri ücretsiz olacak.

1 Mayıs’ ta toplu taşıma (Marmaray, metrobüs, tramvay, metro, başkentray, İZBAN) ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir için alınan toplu taşıma kararı - 3

İZMİR'DE TOPLU ULAŞIM YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

1 Mayıs Çarşamba günü; ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı’nda seferler yüzde 50 indirimli yapılacak.

İZBAN ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi -TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN’da ise seferler Cumhurbaşkanlığı kararıyla ücretsiz gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Deprem bölgesi için mücbir sebep hali ne zaman bitecek?

Deprem bölgesi için mücbir sebep hali ne zaman bitecek?

Adliye içerisindeki kavgaya polisten biber gazlı müdahale: 1 yaralı

Adliye içerisindeki kavgaya polisten biber gazlı müdahale: 1 yaralı

Kütahya'da berber dükkanına silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Kütahya'da berber dükkanına silahlı saldırı: 2 kişi öldü

Kaza sonrası araçta sıkıştı: "Yüzüm çok mu kötü?" diye sordu

Kaza sonrası araçta sıkıştı: "Yüzüm çok mu kötü?" diye sordu

Liseden atılan öğrenci okul müdürünü bıçakladı

Liseden atılan öğrenci okul müdürünü bıçakladı

Erdoğan-Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu

Erdoğan-Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...