1 Mayıs’ ta toplu taşıma (Marmaray, metrobüs, tramvay, metro, başkentray, İZBAN) ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir için alınan toplu taşıma kararı

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı yurdun dört bir yanında etkinliklerle kutlanacak. Geride bıraktığımız resmi tatillerde uygulanan ücretsiz toplu taşıma uygulaması 1 Mayıs'ta da devam edecek.

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB'nin işlettiği toplu ulaşım araçları, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 1 Mayıs'ta ücretsiz olacak.

ANKARA'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara'da raylı sistemler için karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Başkentray, hattı seferleri ücretsiz olacak.

