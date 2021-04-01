1 Nisan 2021 corona virüs tablosu: 176 can kaybı, 40 bin 806 yeni vaka

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Nisan 2021 günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 Covid-19 testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti.

01.04.2021 - 20:08

1 Nisan 2021 corona virüs tablosu: 176 can kaybı, 40 bin 806 yeni vaka

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Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye, corona virüs salgının başından bu yana günlük vaka sayısında en yüksek 3. gününü yaşadı. 

30 martta 37 bin 303 olan vaka sayısı 31 martta 39 bin 302 olarak duyuruldu. Bugün ise günlük vaka sayısı 40 bini geçti.

Vaka sayıları ile birlikte ağır hasta sayısındaki artış da devam ediyor. 

Dün ağır hasta sayısı 28 artışla 2 bin 82'ye yükselmişti. Bugünse 2 bin 135 oldu. 

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 243 bin 738 PCR testi yapıldı, 40 bin 806 kişinin testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti. 

Ağır hasta sayısı 2 bin 135 oldu, 20 bin 817 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 35 bin 43'e yükseldi.

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