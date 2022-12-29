1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşında Başkentray, Marmaray ve İZBAN ücretsiz mi olacak?

Yılbaşında toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı, birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında Başkentray, Marmaray ve İZBAN 1 Ocak 2023 Pazar günü ücretsiz olacak. Peki, yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi?

1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşında Başkentray, Marmaray ve İZBAN ücretsiz mi olacak?

Toplu taşıma araçlarının yeni yılda ücretsiz olacağının açıklanmasının ardından 1 Ocak 2023 Pazar günü tüm vatandaşlar ulaşımı ücretsiz kullanacak. Peki, yılbaşı akşamı toplu taşıma ücretsiz olacak mı?

YILBAŞINDA ÜCRETSİZ Mİ?

Başkentray, ve İZBAN, yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yılbaşı dolayısıyla resmi tatili olan 1 Ocak 2023 Pazar günü vatandaşlar, saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

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