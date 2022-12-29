1 Ocak'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Yılbaşında Başkentray, Marmaray ve İZBAN ücretsiz mi olacak?

Toplu taşıma araçlarının yeni yılda ücretsiz olacağının açıklanmasının ardından 1 Ocak 2023 Pazar günü tüm vatandaşlar ulaşımı ücretsiz kullanacak. Peki, yılbaşı akşamı toplu taşıma ücretsiz olacak mı?



YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?



Başkentray, Marmaray ve İZBAN, yeni yılın ilk günü ücretsiz hizmet verecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, yılbaşı dolayısıyla resmi tatili olan 1 Ocak 2023 Pazar günü vatandaşlar, saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

