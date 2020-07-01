1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir? Kabotaj ne demek, hangi gün kutlanır?

Kabotaj, Büyük Türkçe Sözlük'te "Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi" olarak tanımlanıyor.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Batılı ülkelere verilen kapitülasyon hakları sebebiyle imparatorluğun kıyılarında yabancı bandıralı tekneler hizmet götürüyordu.

Ancak 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması uyarınca kapitülasyonlar lağvedildi, Türkiye kabotaj hakkına kavuştu.

Gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından 19 Nisan 1926'da çıkarılan 815 sayılı yasaya göre Türkiye limanları arasında sadece Türk teknelerinin hizmet götürmesi zorunlu hale getirildi. Yasa, aynı yıl içeriside 1 Temmuz'da yürürlüğüe girdi.

1 Temmuz, 1935 yılından itibaren Kabotaj Bayramı olarak kutlanmaya başladı.

2007 yılında ise kabotaj kelimesine 'denizcilik' kelimesi de eklerek bayramın adı Denizcilik ve Kabotaj Bayramı oldu.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda genel tatil ilan edilmiyor.

VIDEO: DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI'NDA GEMİ BATIRILDI