106. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI: Özel güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Sınavı, EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından belirli tarihlerde uygulanıyor. Söz konusu sınavın son oturumu da geride kaldı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmenin ardından ÖGG sınav sonucu ve puanları adayların erişimine açılacak. Öte yandan bugün ise sınava ait sorular ve cevap anahtarları adaylarla paylaşıldı.



ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI



Özel Güvenlik Görevlisi 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirildi.



Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevapları 19 Aralık 2023 erişime açıldı.



ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SORU KİTAPÇIKLARINI GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYINIZ



ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.



Sınav sonuçları da 5 Ocak tarihinde açıklanacak.