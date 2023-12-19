106. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI: Özel güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı takvimi doğrultusunda, Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitim Sınavı (ÖGG) yapıldı. Söz konusu sınava katılım sağlayan binlerce aday şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, ÖGG sınav sonucu ne zaman açıklanacak?

106. DÖNEM ÖGG SONUÇLARI: Özel güvenlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik Sınavı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından belirli tarihlerde uygulanıyor. Söz konusu sınavın son oturumu da geride kaldı. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmenin ardından ÖGG sınav sonucu ve puanları adayların erişimine açılacak. Öte yandan bugün ise sınava ait sorular ve cevap anahtarları adaylarla paylaşıldı.

ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Özel Güvenlik Görevlisi 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitimi sınavı (ÖGG) 17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. yenileme eğitimi sınavı soru ve cevapları 19 Aralık 2023 erişime açıldı.

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ÖGG NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

sonuçları da 5 Ocak tarihinde açıklanacak.

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