Kayıp çobandan acı haber

Diyarbakır'ın Çermik ilçesine bağlı kırsal Akçaörten Mahallesi'nde yaşayan ve çobanlık yapan Şeyhmus Arslan'ın (20) bulunması için çok sayıda arama kurtarma ekiplerince köy yakınlarındaki gölette çalışma yürütüldü.



Ekiplerce yapılan çalışmada, çobanın cansız bedeni gölette bulundu.



Göletten çıkarılan Arslan'ın cesedi otopsi için Çermik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



Akçaörten Mahallesi'nde yaşayan Arslan'ı, 22 Nisan'da sabah ayrıldığı evine dönmeyince yakınları aramaya başlamış, aramalardan sonuç alamayan Arslan'ın yakınları, durumu yetkililere bildirmişti, gencin bulunması için ekipler arama çalışması başlatmıştı, d​​​​​​​rone ve iz takip köpeği desteğiyle ekipler, köy içerisinde, kırsalında ve köyün yakınlarındaki gölette çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

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