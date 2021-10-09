106 yaşında corona virüsü yendi: Sağlığımı aşıya borçluyum

Trabzon'da yaşayan astım ve kalp hastası Nuriye Özkan (106), yakalandığı corona virüsü evde gördüğü tedavi ile yenmeyi başardı. Sağlığını yaptırdığı 2 doz Covid-19 aşısına borçlu olduğunu söyleyen Özkan, “Herkes tedbirini alsın, aşılarını olsun. Ben aşımı olmasaydım belki de başka olurdu” dedi.

Haberler - DHA 09.10.2021 - 09:31

106 yaşında corona virüsü yendi: Sağlığımı aşıya borçluyum

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Trabzon'un Akçaabat ilçesi Derecik Mahallesi’nde yaşayan 8 çocuk, 64 torun sahibi Nuriye Özkan’ın yüksek ateş belirtisi ile gittiği hastanede yapılan corona virüs testi pozitif çıktı.

Evde karantinaya alınıp tedavisine başlanan Nuriye Özkan kısa sürede sağlığına kavuştu. Daha önce 2 doz Covid-19 sını yaptıran Özkan, 3’üncü doz sı için gününü bekliyor.

"HERKES TEDBİRİNİ ALSIN AŞILARINI OLSUN"

Hastalığın şakası olmadığını söyleyen Özkan, “106 yndayım. Midemden ve kalbimden ameliyatlıyım. Astım, bronşit hastalığım da var. Yaşlılık da var, rahatsızlandım. Beni hastaneye getirdiler, test yapıldı. Sonra bu hastalığa yakalandığımı söylediler. Evde karantinaya aldılar bizi. Gelinim de hastalanmış. Ama hepimizin ları yapılmıştı. Hastalığı atlattık. Herkes tedbirini alsın larını olsun. Ben mı olmasaydım belki de başka olurdu şimdi durumum” diye konuştu.

"ANNEM HASTALIĞI EVDE ATLATTI"

Corona virüse karşı en büyük silahın olduğunu belirten Nuriye Özkan’ın oğlu Temel Özkan da, “Annemi olmaya ikna ettik. İki doz sını oldu. Daha sonra bize sıra geldi, bizler de mızı olduk. İlk annem corona virüse yakalandı. Daha sonra benim eşime geçti hastalık. Evde karantina sürecimiz başladı, 12 günün ardından hastalığı atlattık. Hiç kimse çekinmesin sını olsun. Yoksa sonradan çok pişman olurlar” dedi.

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