Kontrolden çıkan traktör 600 metreden Devrez Çayı'na uçtu

Sedye ile ambulansa taşınan Akgül, yapılan ilk müdahalenin ardından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



Parçalanan traktörün bazı parçaları Devrez Çayı'nda bulunurken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.